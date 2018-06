Michel Fugain tête d'affiche de la 16e édition de Fiesta City à Verviers

Michel Fugain clôturera la 16e édition du festival verviétois Fiesta City, qui se tiendra du 24 au 26 août, ont annoncé lundi les organisateurs de l'événement qui n'ont pu dévoiler, pour des raisons d'exclusivité, les têtes d'affiche du vendredi et du samedi.

L'édition 2018 sera surtout marquée par le retrait de Francis Geron, programmateur historique du festival et gérant du "66" à Verviers. La programmation aura donc un cachet "best off", avec des artistes comme Noa Moon ou ELO by Phil Bates, qui avait enflammé la place du Martyr en 2015, ou encore des tributes de qualité comme Marley's ghost ou encore Abba Gold Europe.

Le festival proposera plus d'une cinquantaine de concerts gratuits en trois jours. Les mesures de sécurité, de rigueur depuis 2016, resteront d'actualité à l'occasion de cette 16e édition. Le site sera fermé et des contrôles seront toujours organisés.

"Nous souhaitons garder cette philosophie de gratuité dans les années à venir mais il faudra peut-être repenser le concept ou à tout le moins l'affiche avec le départ de Francis Geron, mais notre objectif est de poursuivre l'organisation du festival", assure Muriel Targnion, bourgmestre de Verviers et présidente de l'asbl Verviers Music Festivals.