"meuZen", l'apéritif né d'un mariage entre une bière lambic et un vin blanc de Liège

"meuZenne" est le nom d’une nouvelle boisson apéritive proposée, bientôt, par la coopérative Vin de Liège. Il s’agit d’un assemblage de lambic produit dans la vallée de la Senne et d’un vin blanc de la coopérative Vin de Liège.

Au départ, l’idée vient d’Andy De Brouwer, sommelier et patron du restaurant " Les Eleveurs " à Halle. Il propose d’ailleurs, depuis quelques temps, les Vins de Liège sur sa carte.

"J’ai proposé à de nombreux clients ces vins belges et j’ai reçu des échos extrêmement positifs, explique Andy De Brouwer. Par la suite, je suis parti à la découverte de cette cave située à Heure-le-Romain. J’ai été très agréablement surpris par le terroir et l’accueil sur place. La cave est également intéressante. Elle a été construite avec gravité ce qui signifie qu’on n’a pas besoin de pompe. J’apprécie aussi la philosophie de l’équipe qui est proche de la nature en utilisant, par exemple, des cépages hybrides. Notre rencontre m’a charmé et c’est à ce moment que l’aventure a commencé".

Une première pour les Vins de Liège

Ce produit appelé "meuZenne" est un tout nouveau produit créé par l’équipe des Vins de Liège. Il s’agit également d’un procédé de fabrication bien spécifique.

Romain Bévillard (oenologue et régisseur du domaine):"La bière lambic est élevée en fût. Quand nous la recevons ici, nous l’assemblons en cuve. Nous effectuons l’assemblage entre la bière lambic et le vin avant de mettre en bouteille pour la prise de mousse. Après la mise en bouteille, le liquide va macérer au minimum une année entière pour que la seconde fermentation puisse se faire et qu’il y ai toute la phase d’élevage et de construction du vin qui va durer, au minimum 10 mois".

Un apéritif qui se déguste frais

Ce nouveau produit se présente sous la forme d’un vin mousseux. Quant au goût, Romain Bévillard nous en dévoile quelques détails: "Au niveau aromatique, il y a tout le registre de la bière lambic qui va s’exprimer. On a un produit qui est très frais, il y a des notes d’agrumes un petit peu acidulé. En même temps, il y a toute la structure du vin qui va porter l’assemblage et qui va un peu le sublimer".

La première cuvée de meuZenne est entre les mains d’Andy De Brouwer. Quant à la deuxième cuvée, elle sera commercialisée dès l’année prochaine au chai des Vins de Liège.