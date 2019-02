Afin de renvoyer une image qui reflète leur évolution et les missions qu'ils assurent désormais, les opérateurs liégeois Meusinvest et Cide-Socran changent de nom, a annoncé jeudi Jean-Michel Javaux, président du conseil d'administration de Meusinvest. Au plus tard le 1er juillet 2019, ils se nommeront Noshaq et EKLO. Meusinvest deviendra alors le premier invest en Wallonie à ne plus avoir le mot invest dans son nom, a souligné Jean-Michel Javaux.

Meusinvest est une société de gestion de fonds et de développement économique tandis que son partenaire Cide-Socran est un opérateur d'accompagnement en vue de la création et du développement de projets et d'entreprises innovants ou à fort potentiel de croissance en Wallonie. Parce que leurs activités actuelles ont bien évolué depuis leurs créations respectives, il est apparu nécessaire de les doter d'une nouvelle identité avec l'ambition de développer deux pôles forts, l'un dédié au financement et l'autre à l'accompagnement de PME."Quand on décortique le nom Meusinvest, Meus indique un territoire trop limité tandis qu'invest sous-entend un secteur d'activité restreint or, ce n'est pas juste un invest. Le nom actuel est limitatif en terme de compréhension", explique Gwenaël Hanquet, directeur de Minale Design Strategy, qui a conçu le changement d'identité.Le choix ne s'est pas porté sur un nom pour les deux structures mais sur "deux noms qui se font miroir". Cide-Socran devient donc EKLO tandis que Meusinvest se nommera Noshaq, du nom de la plus haute montagne d'Afghanistan avec ses 7.492 mètres. Ce nom et la référence aux montagnes n'ont pas été choisis au hasard."Les sommets sont souvent gravis par des femmes. Noshaq reflète donc bien notre ouverture au développement de l'entrepreunariat féminin. C'est une marque qui se veut universelle, ouverte et provocatrice de possibles, pour nous sans limites", souligne Gaëtan Servais, directeur général de Meusinvest, qui se fera appeler Noshaq pour le 1er juillet 2019 au plus tard.