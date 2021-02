Meuse Music Records, un label liégeois pour le rock underground

Un nouveau label musical est né en province de Liège. Meuse Music Records, c’est son nom, est la création d’un anthisnois, Jean-François Galler, et d’un engissois, Serge Manzato (par ailleurs bourgmestre de cette commune). Les deux hommes sont passionnés de musique rock dite underground et c’est à cette musique qu’ils consacrent ce nouveau label.

" C’est un label de musique relativement destiné à l’underground, plutôt des styles comme le ghost-metal, la dark wave, la cold wave, le gothic-metal, le doom-metal, etc. C’est destiné à aider des artistes à produire leur format physique, pour ceux qui veulent un format physique, que ce soit cd ou vinyle. On propose une sorte de clé-sur-porte. Il n’y a rien de défini à la base au niveau du principe. Le groupe peut très bien financer à hauteur de 50 pc et le label à hauteur des 50 pc restant, tout est discutable ", détaille Jean-François Galler.

" Ce qui nous a motivé, c’est d’une part la difficulté pour ces groupes de financer leur album, et d’autre part principalement par rapport au vinyle qui est plus coûteux à produire. Beaucoup de groupes à l’heure actuelle proposent quelque chose en format digital, voire en cd, mais personnellement, je suis plus porté sur le vinyle. C’est un peu de là que c’est parti ".

Pour les groupes intéressés, le contact est à prendre via la page Facebook du label.