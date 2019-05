Meurtre de Valentin: l’unique témoin entendu mais sans apporter de nouvel éclairage

Meurtre de Valentin Vermeesch : l'amnésie des accusés - JT 19h30 - 07/05/2019 Aux assises de Liège, on en sait un tout petit peu plus sur la personnalité de ceux qui sont accusés d'avoir tué Valentin Vermeesch. Ils sont accusés d'assassinat, torture, traitement inhumain, viol et attentat à la pudeur.