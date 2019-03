Meurtre de Louise L. : la chambre du conseil de Liège constatera l'extinction de l'action publique

La chambre du conseil de Liège examinera ce mercredi le dossier de Patrick Vanderlinden, l'individu qui avait reconnu avoir commis le meurtre d'une étudiante française de la faculté vétérinaire de Liège et qui avait ensuite mis fin à ses jours. La procédure doit conduire à un constat d'extinction de l'action publique.

Patrick Vanderlinden avait été inculpé du meurtre de Louise L., une Française originaire du Mans, qui avait été découverte morte en octobre 2017 dans le kot qu'elle occupait dans le quartier du Longdoz à Liège. Cette étudiante de la faculté vétérinaire de Liège avait été étranglée et tuée d'un coup de couteau. Patrick Vanderlinden, son voisin, avait avoué avoir commis les faits. L'homme avait déjà été condamné à deux reprises pour des faits de mœurs.L'affaire aurait dû être examinée devant la cour d'assises mais Patrick Vanderlinden avait mis fin à ses jours alors qu'il était détenu à la prison de Lantin. La chambre du conseil doit néanmoins encore statuer sur le règlement de la procédure."Notre client est décédé. L'extinction de l'action publique sera constatée, actée ipso facto avec toutes les conséquences que cela comporte. Il reste à espérer que ce dénouement apportera aux parties civiles une certaine forme de soulagement (même ténu) en dépit de tout, de l'absence de procès et des points d'interrogations", qui demeurent, ont indiqué Me François et Jean-Luc Dessy.