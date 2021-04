Mettet: une nouvelle machine pour transformer la paille en pellets.

La première presse à pellets mobile au monde

Cette machine est la première presse à pellets mobile au monde. - © RTBF

Cette machine est la première presse à pellets mobile au monde. Elle était présentée ce matin à Falaën, près de Maredsous. Avec un tracteur qui développe une puissance de minimum 400 chevaux pour la faire fonctionner, elle se déplace dans les fermes et à la campagne. Marc Baguette, représentant de la société allemande Krone en Wallonie: "A la bonne saison, en été, en plein soleil, cette machine va aller au champ avaler la marchandise en vrac, la paille, le foin, qu'elle va immédiatement transformer en pellets. Et pendant l'hiver, elle va se rendre chez les agriculteurs ou les négociants où la paille a été stockée en ballots, et transformer ces ballots en pellets".

Des utilisations diverses

Les pellets de paille vont trouver plusieurs débouchés. Marc Baguette: "On va utiliser les pellets comme source d'énergie dans les chaudières. Deux kilos et demi de pellets équivalent à un litre de mazout. Ensuite, on utilise les pellets comme litière pour les vaches, pour les chevaux, pour les poussins, et enfin, on peut utiliser les pellets dans l'ornement pour empêcher les mauvaises herbes de pousser dans les parcs de fleurs ou dans les jardins".