Météo: un peu de répit avec enfin du soleil ce jeudi

La nature, les balades, ce sont de plus en plus nos fidèles alliés en cette période particulière. Chaussures de marche aux pieds, nous avons arpenté la réserve naturelle du Haut Geer, en Hesbaye.

De nombreux promeneurs et cyclistes

La réserve s'étend sur une superficie de 34 hectares. - © RTBF

La réserve s'étend sur une superficie de 34 hectares, et ce jeudi, les promeneurs profitent des rayons du soleil. Claude Defresne, promeneur: "C'est tout à fait idéal. C'est une respiration avec les dernières pluies qui sont tombées en abondance. Ma fille qui habite Waremme m'a invité à faire un tour ici dans le coin, et c'est absolument parfait. C'est une oxygénation d'une petite heure".

Les chemins qui mènent à la réserve sont également fréquentés par des cyclistes, qui apprécient les températures positives. André Tulliez, cycliste et retraité: "Avec ce fameux Covid, chaque fois que j'ai l’occasion, effectivement, que ce soit en vélo ou à pied, j'en profite. Ça m'aide beaucoup".

"Au niveau du moral, le soleil m'apporte beaucoup de bien" confie Victor Hanson, cycliste et étudiant. "De la luminosité, de la fraicheur, on se sent un peu revivre. Parce que rester entre quatre murs, ce n'est pas toujours évident. Et pouvoir en profiter comme ceci, à l'extérieur, ça fait vraiment du bien".

Et le médecin généraliste, Damien Janssen, confirme: "Le fait d'aller s'oxygéner, ça fait du bien pour tout ce qui est respiration, pour les poumons. On change d'air avec le virus qui circule, donc ça, c'est parfait. Et alors c'est tout bon pour tout ce qui est cardio-vasculaire".