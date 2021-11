Mesures sanitaires : un foyer culturel de la région liégeoise se passe du pass

Le foyer culturel de Sprimont vient d’adresser une lettre à ses divers partenaires, et aux artistes qui figurent à l’affiche du programme actuel, qui court jusqu’à la mi-janvier. Il annonce un fonctionnement à jauge réduite, sous la barre des cinquante spectateurs, de façon à ne pas devoir contrôler le statut vaccinal de l’assistance. C’est seul, dans l’arrondissement. Jusqu’ici, en région liégeoise, seuls des lieux alternatifs comme l’Aquilone et le BlueSphere se sont inscrits dans ce genre de démarche, ou alors à temps partiel comme les complexes cinématographiques des Grignoux.

Le foyer culturel de Sprimont est subventionné par l’administration communale et la communauté française : ces deux tutelles ne s’opposent pas à cette initiative, sans pour autant l’approuver. C’est une question de philosophie et de démocratie : la diffusion des arts de la scène n’est pas au cœur de la mission de ce genre d’institution, elle constitue un moyen d’activer la citoyenneté, parmi d’autres, ateliers ou stages. Dès lors, le manque à gagner que représente un taux d’occupation de la salle diminué de trois quarts n’est pas un réel problème. Le foyer culturel de Sprimont va honorer les contrats avec parfois l’un ou l’autre comédien habitué à se produire devant plusieurs centaines de personnes : à cause de la crise sanitaire, le budget de cette année a de toute façon prévu un solde négatif. Les premières soirées sans pass se sont déroulées sans problème, et jusqu’ici les réactions des partenaires semblent positives.

Pour le début de l’an prochain, la programmation devrait être adaptée, avec des spectacles chez l’habitant, sous chapiteau, en extérieur, ou en résidence, de façon à remplir les objectifs du décret sur les foyers culturels : l’accès à tous les publics.