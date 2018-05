Mestdagh: suite aux pertes d'emplois, le personnel de Carrefour Market d'Ans ferme le magasin

Après l'annonce de 450 pertes d'emplois chez Mestdagh, les réactions n'ont pas tardé dans les magasins de cette enseigne. Au Carrefour Market d'Ans, les clients ont été priés de terminer leurs achats et de sortir.

"450 pertes d’emplois via départs volontaires, prépensions et peut-être licenciements, l’ouverture tous les dimanches, la polyvalence totale et la suppression des quarts d’heure, on est vraiment très déçus. Il faut qu’on fasse quelque chose. La suppression du quart d’heure, ça veut dire qu’on n’aura plus de quart d’heure de pause pendant notre temps de travail. On est révolté. C’est la catastrophe : travailler le dimanche, la polyvalence et surtout les emplois perdus…", s’insurge Annick Grégoire, déléguée CNE.

Le personnel de ce magasin est d’ailleurs rapidement passé de la parole aux actes : "Nous demandons aux clients de se diriger vers les caisses et nous fermons le magasin, probablement pour plusieurs jours. On ne peut pas continuer comme ça", explique-t-elle.