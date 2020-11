Mes outils numériques: une plateforme pour palier la fracture numérique révélée par la crise sanitaire.

Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé ce lundi 16 novembre la Plateforme "mes outils numériques" pour soutenir la numérisation des apprentissages. L'objectif est à la fois de centraliser l'ensemble des informations relatives à l'équipement numérique des écoles et des élèves mais également de remédier aux besoins de ceux-ci. Pour ce faire, un premier montant de 10 millions d'euros est d'ores et déjà débloqué. Frédéric Daerden, Ministre du Budget: "ces 10 millions sont disponibles pour que les établissements puissent avoir un stock minimum d'ordinateurs portables ou de tablettes qu'ils pourront mettre à disposition gratuitement d'élèves qui n'auraient pas leur matériel personnel".

Cette crise sanitaire a révélé une fracture numérique importante au sein de la population et notamment en milieu scolaire. A l'Athénée Royal de Chênée, un état des lieux a très vite permis de constater que de nombreux élèves ne disposaient pas d'un ordinateur. Christine Tyssens, directrice: "à tire d'exemple, en première année, 31 élèves sur les 310 que nous avons inscrit nous ont dit ne pas avoir d'ordinateur. Et un seul ordinateur dans une même famille ça n'est pas suffisant si il y a plusieurs enfants qui doivent se connecter à distance. Cette aide financière est donc plus que bien venue car nous ne voulons laisser personne sur le bord de la route".

15 millions d'euros seront ajoutés à cette première enveloppe en 2021 pour notamment permettre aux familles de faire l'acquisition de leur propre outil informatique.