Mener les pompiers en bateau peut coûter cher, un YouTubeur Liégeois l'apprend à ses dépens

Appeler les pompiers juste pour rire et pour les mener en bateau, c’est évidemment interdit et cela peut même coûter cher. Un Youtubeur liégeois l’a appris à ses dépens.

Dans la nuit de dimanche à lundi, cet habitant de Jupille demande aux pompiers d’intervenir chez lui. Il dit qu’il est victime d’un malaise et prétend qu’il est coincé dans son appartement. Les pompiers de Liège se déplacent donc, à plusieurs, et équipés d’un matériel adapté. Mais à leur arrivée sur place, la porte est grande ouverte et l’homme les attend, sur ses deux jambes, caméra à la main, prêt à filmer l’intervention. Une vidéo qu’il comptait diffuser sur sa chaîne Youtube.

L'homme jouit d'une petite notoriété dans Liège et environs. Un Youtubeur au talent douteux, un goût prononcé pour l'humour scatologique ou en dessous de la ceinture et quelques sketches aux relents homophobes, bref, pas franchement l'étoffe d'un grand humoriste.

Mais qu'importe les qualités de l'homme, ce genre de canular n’est de toute façon pas au goût des hommes du feu qui ont évidemment mieux à faire. Ils décident donc de facturer l’intervention au mauvais plaisant et d’informer la police de cet abus. Le Youtubeur pourrait faire l’objet de poursuites judiciaires.