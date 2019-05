Memorial Day ce samedi au cimetière américain de Neuville-en-Condroz

Dans les cimetières militaires américains, c’est le memorial day, le jour où les autorités civiles, militaires et religieuses honorent les soldats tués durant la seconde guerre mondiale. A Neuville-en-Condroz, près de Liège, une cérémonie était organisée ce samedi matin.

Ils sont quelques centaines à être venus rendre hommage aux 5.328 militaires enterrés au cimetière américain des Ardennes, à Neuville-en-Condroz. Un public pour qui il était important de se souvenir : « C’est une grande tradition pour moi parce que mon père a été un GI et qu’il a fait le débarquement. Cette cérémonie, c’est le souvenir de toutes ces vies qui ont été données », explique une spectatrice. « J’avais 12 ans quand la guerre a éclaté. J’ai connu des moments difficiles et je trouve que c’est un minimum d’être là », se souvient un autre avec émotion. « Je suis un peu triste parce qu’ils sont venus nous aider et maintenant ils sont morts, mais en même temps je suis content parce que grâce à eux on a survécu », confie une petite fille.

Une partie du public s’est aussi engagée de manière plus importante en parrainant des tombes. Alain Wilvers en fait partie : « C’est la moindre des choses qu’on peut faire, ne pas les oublier et au moins une fois par année venir mettre une petite rose. On a deux tombes parrainées : une avec un nom et une sans nom, ainsi qu’un nom sur la plaque des disparus », précise-t-il.

Parmi les soldats enterrés à Neuville-en-Condroz, 791 sont inconnus. Un de moins que l’an dernier car les restes d’un soldat tué à 24 ans viennent d’être identifiés. Ils seront prochainement rapatriés vers le Texas. Le soldat John W. Hayes a été tué le 4 janvier 1945 lors de la Bataille des Ardennes.