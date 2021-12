"Mélancovid": quand des jeunes parlent à coeur ouvert de la crise dans un webdocumentaire

L'arrivée du Covid, son impact sur les relations avec les amis, la famille, les conséquences psychologiques, le monde d'après... le webdocumentaire "Mélancovid" se décline en 9 thématiques et en autant de capsules vidéo. "On avait envie de jouer un peu sur des formats très courts plutôt dédiés aux réseaux sociaux" explique Geoffroy Baral, coordinateur du projet au sein de Camera-etc. "Et comme dans Camera-etc, on est spécialistes dans l'animation, on s'est dit tout de suite que, évidemment, l'interview devait être présente, mais qu'on allait mêler ça avec de l'animation pour rendre ça plus amusant."

A travers les propos de ces jeunes, à la fois spontanés, touchants et profonds, le projet mené sur près d'un an se révèle d'une grande richesse. "C'était peut-être un peu une de nos craintes, c'est d'avoir des gens qui répètent des choses qu'ils ont entendues, mais qui n'ont rien au fond d'eux à exprimer" confie Geoffroy Baral. "Et très vite on s'est rendu compte que oui, les jeunes avaient des choses à dire. Et je pense que si on regarde les dix capsules, on peut en tirer des résultats un peu sociologiques".

Mélancovid est un projet réalisé avec la collaboration de l'AMO Reliance -Action en milieu ouvert de la Basse Meuse- et disponible sur la plateforme Vimeo de Camera-etc.