Meetings virtuels pour un 1er mai confiné : les militants s'adaptent

L' Internationale dans le salon avec les enfants

Gün Gedik est un militant socialiste de la première heure, petit-fils de mineur, fils d’ouvrier, il ne manque jamais ce rendez-vous : "j’y allais déjà avec mes parents puis maintenant avec mes enfants. C’est vrai que ne pas pouvoir se rencontrer, profiter de ce moment de fraternité ensemble, c’est difficile."

Reste à se brancher sur Internet via la TV :" ce ne sera pas avec mes parents mais je leur ai expliqué comment faire. Chez moi, on sera dans le salon avec les enfants pour écouter les prises de paroles, pour en parler avec les enfants, leur expliquer pourquoi on veut une société différente. Tous les soirs à 20 heures, j’applaudis les soignants donc je n’hésiterai pas non plus à chanter l’Internationale avec les enfants. Le plus grand, 13 ans, l’a déjà entendue. Ce sera plein de gaieté malheureusement dans les temps sombres qu’on vit".