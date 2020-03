Médecin de famille : pas une sinécure en période de coronavirus

La pandémie de coronavirus pèse lourdement sur le travail des médecins généralistes, déjà débordés en temps normal. C’est le cas du Dr Pierre Guérin, médecin liégeois qui lui aussi privilégie désormais au maximum les consultations par téléphone, même si son cabinet reste encore ouvert. Il témoigne.

" J’ai eu ce mardi ma première matinée calme depuis longtemps. Calme sur le plan des consultations mais pas du tout sur le plan du téléphone, donc ce n’est pas évident à gérer. Ce sont des journées qui durent de 7h30 à 22-23 heures. Au cabinet, où on travaille à trois, nous voyons normalement trente à quarante patients par jour et ici on a dépassé les 60 patients par jour, ce qui est physiquement et nerveusement difficile. Heureusement j’ai la chance d’être épaulé par deux jeunes assistants. C’est difficile pour nous qui sommes les mains dans le cambouis de prendre un peu de hauteur et de réflexion ", explique-t-il.

Quant à certaines mesures prises, ce médecin garde une certaine réserve : " Je pense que la sélection téléphonique va dans le bon sens mais à titre personnel, je garde des réserves à donner des certificats par téléphone. J’ai eu des gens le week-end qui avaient des angines ou des otites et donc j’ai des difficultés à faire ça par téléphone. Une autre source de frustration c’est qu’il me reste quelques écouvillons pour faire des tests coronavirus mais les structures ne les acceptent pas venant d’un médecin de famille. Alors que faire quand on a une étudiante qui est en promotion sociale avec d’autres élèves plus âgés et dont on a toute raison de croire qu’elle est atteinte du coronavirus mais qu’on ne peut pas assurer un diagnostic et prévenir la direction ? Ça, c’était deux jours seulement avant la fermeture des écoles ", regrette-t-il.