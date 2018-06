Mecamold: les syndicats vont prendre le temps d'analyser le plan de restructuration

Keravalon, qui a racheté à Bridgestone, le 4 mai dernier, Mecamold, société herstalienne active dans la fabrication de moulages de pneu, a annoncé mercredi lors d'un conseil d'entreprise son intention de se séparer de 54 des 139 travailleurs, lançant ainsi la procédure Renault. A ce stade, les organisations syndicales souhaitent prendre le temps d'analyser le plan industriel et le nouvel organigramme qui ont été présentés.

Selon les nouveaux propriétaires, spécialisés dans la relance d'entreprises en difficultés, le sauvetage "implique de travailler plus efficacement et à un coût moindre, de retrouver l'équilibre financier dès janvier 2019 et la profitabilité dans l'année, et enfin de servir à nouveau les clients à temps et au prix du marché. Des investissements immédiats à hauteur de près d'un million d'euros seront également réalisés."

Connaissant la situation de l'entreprise, qui présentait une perte faciale de 3 millions d'euros sur les 24 derniers mois, les représentants des travailleurs s'attendaient à une restructuration mais certainement pas aussi importante puisqu'elle concerne près de 40% des effectifs.

Les organisations syndicales dénoncent l'attitude de Bridgestone qui a mandaté une entreprise pour "effectuer la restructuration sans se mouiller et ce uniquement pour une question d'image", estime la FGTB.

"Je suis parfaitement conscient que les pertes d'emploi envisagées sont difficiles à vivre pour nos collaborateurs et leurs familles. Je veux mener un dialogue constructif avec nos partenaires sociaux pour sauver l'entreprise et l'avenir d'une bonne partie du personnel", assure Jérôme Gasquet, le nouveau président de Mecamold

Dans le cadre de la reprise de l'entreprise, Keravalon a obtenu de Bridgestone un contrat d'approvisionnement de 600 moules par an pendant 5 ans, ainsi qu'une recapitalisation de Mecamold à hauteur de 11,8 millions d'euros. "Ce montant permettra à l'entreprise de se réorganiser si les projets de transformation et de redéploiement se réalisent rapidement et en profondeur, avec la participation active du personnel et de ses représentants", indiquent encore les responsables de Mécamold.