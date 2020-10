Mauvaise humeur des facteurs: les sacs sont trop lourds

Vous avez peut-être constaté que votre boite aux lettres est vide depuis quelques jours. En cause: un mouvement de grogne des facteurs. Les arrêts de travail se multiplient depuis deux semaines dans plusieurs bureaux de la région: Awans, Sprimont, Spa, Esneux, Ans, Grâce-Hollogne, Seraing.

En cause: le nouveau mode de distribution

"Les sacs sont trop lourds" disent les facteurs. En cause, le courrier qui n'est plus distribué que tous les deux jours. "L'offre commerciale de la Poste a changé, explique Thierry Tasset, délégué CGSP, "cela oblige les facteurs à avoir trop de poids sur eux sur les tronçons de leur tournée. Cela s'est dégradé depuis quelques mois, depuis l'entrée en vigueur du nouveau mode de distribution. Comme ils ne passent plus qu'un jour sur deux, ils se retrouvent avec deux jours de courrier et au lieu d'avoir deux toutes-boîtes, ils en ont 4 ou 6".

Des sacs lourds, et de longues distances à faire à pied, comme le souligne le délégué: "Ils sont tous en véhicules, et du véhicule aux maisons, ils marchent le double de distance. Il y a certains facteurs aujourd'hui qui marchent entre 19 et 20 kilomètres par jour rien que pour faire la distribution".

Les facteurs sont plus chargés en Wallonie

Selon Thierry Tasset, il y a, de la part de la direction, une non-compréhension du terrain. Et la situation en Wallonie n'est pas la même qu'en Flandre: "Les facteurs sont plus chargés en Wallonie qu'en Flandre. Ici, on a beaucoup de semi-urbain et d'urbain à forte densité de maisons. Par rapport à la Flandre, on ne sait pas stationner comme on veut, ils ont des distances à pied à faire plus importantes. En Flandre, ils sont à vélo, ils ont des pistes cyclables adaptées, avec des boites-aux-lettres devant les maisons".

Des assemblées ont lieu ce matin pour décider de la suite. Mais le climat semble tendu avec la direction.

Les journaux, eux, sont toujours distribués.