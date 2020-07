Mathieu, fan de deux-roues, a fait de sa passion son métier à Héron

Démarrer petit et vivre de sa passion, c’est ce qu’est en train de réaliser un jeune passionné de deux-roues à Héron. Mathieu Barbé vient en effet d’y ouvrir son atelier de réparation, entretien et customisation de vélos et de motos.

Un petit atelier, c’est l’univers de travail et de passion de Mathieu Barbé : " C’est chez moi, dans mon atelier, où actuellement j’ai 10 m² de zone de travail. C’est en cours d’évolution. Dans l’année en cours, j’aimerais avoir un atelier d’environ 30-40 m² mais ça me permet de travailler sur les motos et sur les vélos. D’ailleurs, pour les vélos électriques, c’est important de faire les entretiens parce que grâce à des mises à jour, on arrive à augmenter la capacité de la batterie ou à améliorer le vélo ", explique-t-il.

Les motos se font plus rares dans l’atelier en ce moment. En période estivale, les motards n’aiment pas s’éloigner de leur deux-roues. Le travail sur les vélos ne manque pas. D’autant que Mathieu Barbé se lance aussi dans la customisation des motos mais aussi des vélos : " Il y a deux façons de faire, que ce soit pour les vélos ou pour les motos. Soit le client vient avec une idée propre et je lui propose ce que je peux faire, soit il me dit que j’ai carte blanche et alors je me fais plaisir et on peut aller presque dans l’extravagance très forte ", détaille-t-il.

Pour le patron de MatMecaBike, son travail est sa passion : " Je suis un passionné de deux-roues depuis mon enfance. Je roulais à moto quasiment avant de savoir marcher. J’ai fait de la compétition aussi bien vélo qu’en moto. Mes parents étaient motards, donc je baigne vraiment là-dedans depuis que je suis tout petit. J’avais envie de vivre de ma passion ", confirme-t-il.

Un projet qui démarre bien car les demandes commencent déjà à affluer chez ce passionné.