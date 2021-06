Match des diables au café ou devant les écrans géants: la course aux places a débuté à Liège

Les diables attirent la foule. A Liège, de nombreux cafés et écrans géants sont déjà complets ou presque pour le match de vendredi, le quart de finale face à l'Italie. C'est le cas d'un restaurant liégeois. Il est l'un des trois établissements à proposer un écran géant.

Des places vendues en quelques minutes seulement

Au total, 450 personnes peuvent y suivre le match. 450 places à réserver et qui se sont vendues en quelques minutes hier soir. Roland Fontaine, le gérant du restaurant de l'Union Nautique de Liège: "On avait déjà des places qui étaient vendues pour les quarts de finale, environ la moitié, et pendant le match d'hier soir, quand la Belgique a marqué contre le Portugal, directement, à 22 heures 30, on a vu une explosion des réservations, et à 23 heures 30, on était complet. Alors, pour faire plaisir, parce qu'on a un peu analysé la situation d'hier, on s'est dit qu'on allait remettre 50 places en vente, et en 7 minutes, elles ont été vendues. Je suis la personne la plus sollicitée aujourd'hui, on me demande de tous les côtés, sur ma page Facebook, sur mon Messenger... On essaye quand même de respecter les règles que la commune de Liège nous a données, c'est-à-dire respecter 400-450 personnes. On ne veut pas plus. Et puis, pour le confort de nos clients aussi. Attendre une heure une bière au comptoir, ce n'est pas drôle, être bousculé -il faut savoir qu'on a quand même pas mal d'enfants qui viennent aussi- ... donc on essaye de garder 400-450 personnes, et on est vraiment à l'aise là-dessus".

Trois écrans géants en Cité Ardente

Et ce gérant peut se réjouir. La Ville de Liège annonce qu'elle n'installera pas de nouvel écran géant en ville malgré la qualification des diables. Elle préfère voir la foule se disperser dans les nombreux cafés du centre-ville et devant les trois écrans géants installés en Cité ardente.