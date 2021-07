Match Belgique-Italie en région liégeoise: la police prend des mesures

Ce soir, la Belgique et l'Italie s'affrontent pour une place en demi-finale de l'Euro de football. Tous les supporters attendent du beau spectacle sur le terrain. Et quel que soit le résultat, on fera la fête en région liégeoise.

La communauté d'origine italienne y est importante, alors que le match soit remporté par la squadra azzura ou par les diables rouges, les rues de Liège et des communes voisines devraient être le théâtre de scènes de liesse.

Pour les encadrer, la police de Liège reconduit les mesures qu'elle applique depuis le début de l'Euro, comme l'explique sa porte-parole, Jadranka Lozina: "Un dispositif est prévu pour tous les matchs, et ce dispositif est donc reconduit ce vendredi avec des effectifs qui seront prêts à accueillir les personnes venues fêter la victoire de leur équipe nationale. Avec bien sûr des mesures de circulation qui seront prises en fonction de l'événement, comme par exemple favoriser des boucles en tenant compte notamment des travaux du tram ou des riverains".

Ce sera donc la fête pour les uns, la grimace pour les autres. Entre les coups de klaxon et les voitures où l'on crie, il s'agira tout de même de ne pas faire n'importe quoi en voiture. Jadranka Losina: "C'est vrai qu'on recommande d'être très prudent. Par exemple, il faut rester ceinturé quand vous êtes dans votre voiture et ne pas s'asseoir sur le capot ou sur le bord de la fenêtre. Ce sont toujours des comportements très dangereux qui peuvent mettre en danger votre vie".

Il en ira de même dans les communes de la périphérie liégeoise avec une présence policière accrue et une interdiction de vente de boissons dans les night-shops à Grâce-Hollogne, ou encore la rue Ferdinand Nicolay fermée à Tilleur. Un peu plus loin, à Huy, l'avenue des Ardennes sera fermée et les boissons devront être servies dans des gobelets en plastique.

Ces mesures ne sont pas propres à notre région puisqu'on en retrouvera des similaires en région de Charleroi ou encore à Ixelles, là où il y a une forte présence de la communauté italienne.