Masque obligatoire : de Fêchereux au Lac de Warfaaz en passant par Val Dieu

Information des touristes

les communes prennent des mesures locales mais se sont aussi entendues sur une politique commune - © Ville de Spa

Cette région accueille de nombreux touristes, circulant d’une commune à l’autre. Pas nécessairement facile pour eux de connaître les mesures prises dans chaque commune. Des efforts d’information vont donc être pris, notamment via les sites internet communaux et les réseaux sociaux. Les offices du tourisme sont aussi appelés à jouer leur rôle. Exemple à Spa où vingt bâches multilingues vont être placées : " Ceux qui ne connaissent pas Spa passent par l’Office du tourisme où on sensibilise déjà via des bâches en plusieurs langues. On va les rendre le plus visible possible et on ne se contentera pas de les afficher au niveau de l’Office du tourisme. Quant aux sites où il faudra porter le masque, c’est le centre-ville, le pourtour du lac de Warfaaz et le parc de Berinzenne ", détaille Wee Min Kuo, échevin faisant actuellement fonction de bourgmestre.

Partout, un renforcement des contrôles est annoncé.