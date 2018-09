Marguerite Duras: tête d'affiche au théâtre de Liège

C’est au tour du théâtre de Liège de faire sa rentrée. Cette saison, le théâtre a choisi de faire un focus sur l’écrivain française Marguerite Duras. Le focus s’articulera autour de trois pièces qui mettront en évidence l’œuvre et la vie de l’auteure. La première représentation a eu lieu ce dimanche 23 septembre. Au programme: un portrait de la femme mis en scène par Isabelle Gyselinx.

Un portrait compliqué à réaliser

Ce n’est pas par hasard si Isabelle Gyselinx a choisi de dresser le portrait de Marguerite Duras. La metteure en scène a fait la connaissance de cette auteure à l’âge de 16 ans. Isabelle Gyselinx a rapidement accroché avec le personnage jusqu’à finir par le mettre en scène aujourd’hui. “Je ne me suis jamais dit que j’allais faire le portrait de Marguerite Duras par le biais d’une pièce de théâtre. L’idée m’est venue en 2015, quand je me suis replongée dans son œuvre. Je crois qu’il faut une certaine maturité et qu’avant je n’étais pas prête à faire ça. Je n’osais pas me confronter à cette personne à la fois forte, complexe et pleine de contradictions.”

Il faut dire, en effet, que lorsque la metteure en scène décrit brièvement l’écrivain, les termes se contredisent: “Elle était communiste mais détestait les communistes. Elle était féministe mais n’aimait pas les femmes.” Tout et son contraire semblent décrire l’écrivain, pourtant il a bien fallu dresser un fil conducteur pour mettre la pièce sur pied.

Une mise en scène autour de l’écriture

“Le fil conducteur c’est l’envie de Marguerite Duras d’écrire. Elle écrivait pour ne pas mourir. A toutes les périodes difficiles de sa vie elle écrivait pour ne pas se laisser aller” explique Isabelle Gyselinx. La pièce se décompose donc autour des différentes œuvres de Marguerite Duras où l’écrivain parle d’elle-même. “Elle parlait tout le temps d’elle dans ses livres, elle raconte sa propre histoire par le biais de ses romans. Dans la pièce que j’ai conçue pour le théâtre de Liège, je n’ai utilisé que ses récits et quelques-unes de ses interventions dans des émissions journalistiques. C’est le cas par exemple de son passage dans l’émission de Bernard Pivot. A cette époque, elle venait de recevoir le prix Goncourt et était en cure de désintoxication.”

Isabelle Gyselinx a également tenu compte dans sa mise en scène de l’attrait de Marguerite Duras pour la musique. Les représentations se feront donc en présence d’un musicien, Michel Kuzock. Multi-instrumentiste, il mettra en musique les écrits de Marguertie Duras tout au long de la pièce.

Un personnage intemporel

Selon la metteure en scène, Marguerite Duras s’est extrêmement bien ancrée dans son époque. Pourtant, le personnage semble intemporel: “C’est une femme qui se serait parfaitement intégrée dans la société d’aujourd’hui. Elle aurait mené beaucoup de combats: auprès des jeunes pour leur donner envier de s’intéresser à la politique, auprès des migrants, dans le cadre de l’écologie.” D’ailleurs dans la pièce, Isabelle Gyselinx a fait un choix bien précis: “Je l’ai représentée telle qu’elle était à son époque, pour montrer qu’une personne ancrée dans son époque peut parler encore aujourd'hui.” D’ailleurs, l’objectif est de donner envie aux jeunes d’ouvrir une des œuvres de l’auteure, de se plonger dedans pour apprendre à la connaître.

Les représentations se dérouleront jusqu'au 4 octobre. Le focus sur Marguerite Duras se poursuivra ensuite avec La Musica Deuxième et La Maladie de la mort durant le mois d’octobre. Toutes les informations sur www.theatredeliege.be