Marexhe à Herstal: les habitants satisfaits de la reconversion de leur quartier populaire

A Herstal, la commune a officiellement présenté les dernières rénovations entreprises dans le quartier Marexhe. Parmi elles: l'ancienne gare. Elle a été complètement transformée pour accueillir bientôt le monde associatif.

6 images L'ancienne gare a été complètement transformée pour accueillir bientôt le monde associatif. © Tous droits réservés

Mais plus largement, ce quartier populaire, longtemps à l'abandon, a subi depuis une dizaine d'années une véritable métamorphose: nouveaux appartements, boulodrome, nouvelle gare, salle polyvalente de l'Espace Marexhe, jardin public.

6 images La nouvelle gare © Tous droits réservés

Plusieurs millions d'argent public investis en 10 ans Des millions d'euros d'argent public ont été investis dans ce projet de reconversion à l'initiative de la commune. L'ancienne gare, transformée en espaces dédiés aux associations du secteur socio-économique, a par exemple coûté un peu plus d'1.500.000 euros. La nouvelle gare, elle, atteint un montant de 5.000.000 euros. Quant à l'Espace Marexhe et aux Petites Voies, ils atteignent respectivement un budget de 6.500.000 euros et 2.500.000 euros.

6 images Le budget pour les Petites Voies s'élève à 2.500.000 euros. © Tous droits réservés

Ça a changé, c'est mieux. Il y a plus de vie Et les habitants du quartier Marexhe apprécient la transformation de leur quartier. Parmi eux, cet Herstalien de 83 ans qui a vu le quartier Marexhe changer: "C'était tout vieux, toutes vieilles fabriques. Elles étaient fermées quand je suis arrivé. Ça ne faisait pas très propre, très distingué, très agréable comme quartier. Ça a changé, et comme ceci, c'est mieux" confie-t-il. "Il y a beaucoup plus d'habitants, il y a du trafic, il y a plus de vie".

6 images L'espace Marexhe © Tous droits réservés

Les jeunes du quartier ont adopté l'espace Marexhe avec son esplanade et son parc. A 16 ans, Bryan le fréquente avec ses copains: "Ça apporte un peu de couleur dans le quartier. On apporte un ballon et on joue, on se fait des passes. Les espaces pour les jeunes manquaient. Il fallait se déplacer jusqu'à Oupeye pour aller jouer dans une agora parce qu'à Herstal, il n'y en a pas trop". De son côté, Tina habite le quartier Marexhe depuis 47 ans. Elle apprécie beaucoup le nouvel espace culturel: "C'est magnifique comme endroit. J'y fais du yoga, c'est bien". Alexandre, lui, se rend régulièrement chez sa maman qui vient d'emménager dans le quartier rénové: "Il y a des jeux de foot, de pétanque. S'il n'y a pas ça, c'est super calme. C'est propre, c'est nouveau, il y a de la vie, c'est bien. Ma mère, ça ne fait pas très longtemps qu'elle est ici, 7 ou 8 mois, mais elle est super contente".

6 images Le boulodrome avant/après. © Tous droits réservés.

Ecoutez, sur place, notre reportage - 03/12/2021 Écoutez gratuitement les podcasts du programme RTBF en streaming sur Auvio. Écouter le podcast