Marchin : le bourgmestre Eric Lomba espère décrocher une majorité plus confortable, face à trois autres formations

A Marchin, les socialistes ont une majorité absolue, mais elle ne tient qu’à un siège. Il y a six ans, le PS avait perdu deux sièges, n’en conservant que neuf sur 17. Ecolo avait emporté quatre sièges, tout comme le Renouveau Marchin-Vyle.

Ce dernier groupe était un rassemblement des anciennes listes Intérêts Communaux et MR, initié pour tenter de faire basculer la majorité. Cela n’a pas marché et, pour ce nouveau scrutin, le groupe a éclaté en deux.

D’un côté, le MR a créé Marchin Réformateur. C’est le conseiller communal Benoît Servais qui emmène la liste. Marchin Réformateur souhaite notamment une autre gestion communale. Confrontée, comme d’autres communes, à une perte de recettes liée aux arrêts d’outils décidés par ArcelorMittal, Marchin a été placée sous plan de gestion. Benoît Servais note que ce cadre a déjà permis d’améliorer la gestion financière communale mais souhaite poursuivre l’assainissement. Il craint aussi de voir Marchin devenir une commune-dortoir. Face à l’état des voiries communales, il plaide pour un cadastre des routes. Marchin Réformateur se dit prêt à entrer dans une majorité sans exclusive.

L’autre groupe né de l’éclatement du Renouveau Marchin-Vyle s’appelle Groupement Citoyen Responsable. A une exception près, ses candidats sont tous indépendants de tout parti. Ce GCR présente une filiation avec les Intérêts Communaux d’autrefois. C’est sous cette étiquette que sa tête de liste, Anne-Lise Beaulieu, a été élue pour la première fois il y a douze ans. Mais la nouvelle liste joue la carte du renouvellement et du rajeunissement. Son programme pointe aussi la gestion financière communale. Le Groupement Citoyen Responsable souhaite que la commune retrouve son autonomie dans ce domaine. Il estime que la majorité PS banalise la dette. Il conteste aussi la manière dont elle octroie certains subsides et pointe la consommation énergétique des bâtiments communaux, par exemple. Le GCR espère un renversement de majorité. Pour ce faire, une alliance sera nécessaire, estime sa tête de liste, pour qui, en la matière, tout est envisageable.

Du côté socialiste, la liste, à nouveau conduite par le bourgmestre Eric Lomba, a changé de nom, devenant PS-IC. Les socialistes avaient déjà accueilli des candidats d’ouverture dans le passé, mais pour Eric Lomba ce nouveau sigle symbolise mieux la volonté d’ouverture. Par rapport à l’actuelle majorité, la nouvelle liste joue à la fois la continuité et le rajeunissement. Il faut noter qu’elle intègre notamment deux conseillers sortants qui figuraient en 2012 sur la liste Ecolo : Adrien Carlozzi, qui siégeait comme indépendant, mais aussi le chef de groupe Ecolo Samuel Farcy. Eric Lomba espère prolonger son mayorat, avec une majorité plus confortable. Le programme des PS-IC s’inscrit dans la continuité des actions entreprises ces dernières années. Parmi les défis à relever, il pointe notamment l’emploi en milieu rural, la transition énergétique, le maintien à domicile des seniors, l’accueil de la petite enfance, la mobilité douce, la sensibilisation aux problématiques de sécurité routière et de propreté publique. Côté finances, le bourgmestre attribue des vertus positives au plan de gestion. Il pointe un retour à l’équilibre. Il relève une augmentation du niveau de revenu des habitants et donc des rentrées fiscales.

Il y a six ans, Ecolo avait fait son entrée au conseil communal de Marchin avec quatre sièges. La liste était conduite par Samuel Farcy, désormais candidat PS-IC. Mais Ecolo sera bien à nouveau en lice ce 14 octobre. La tête de liste a été confiée à Loredana Tesoro. Cinq thèmes sous-tendent le programme d’Ecolo Marchin : le partage de la gestion communale avec le citoyen, le circuit court, la mobilité douce et l’énergie, la lutte pour l’égalité sociale et la prise en compte de la nature dans les politiques publiques.