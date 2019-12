Marché de Noël à Liège: la sécurité reste la priorité des autorités

A Liège, des mesures de sécurité ont été prises pour le marché de Noël et le centre-ville en général. Sur le plan national, les dernières attaques au couteau à Londres et à la Haye n'ont pas modifié le niveau de menace terroriste dans le pays: il reste au niveau 2 selon l'OCAM, l'Organe de coopération pour l'analyse de la menace. Pour Liège, les mesures de sécurité frisent déjà le niveau 3, selon le bourgmestre Willy Demeyer.

Comme chaque année maintenant, des blocs de béton sont prévus pour éviter des attaques au camion comme celle de Nice en 2016. Et certaines mesures tiennent en compte d'un risque d'attaque au couteau. "La première mesure est le renforcement des patrouilles pédestres sur tout le centre-ville, et également sur le village de Noël" explique le bourgmestre de Liège. "La seconde est le renforcement des opérateurs qui utilisent toute les caméras qui sont sur la ville de Liège, et notamment sur l'hypercentre, avec aussi l'utilisation d'un logiciel qui permet de rechercher plus facilement des signalements comme par exemple si on doit rechercher une veste de couleur rouge, bleue, ou verte". Grâce au logiciel, on peut aussi définir un geste suspect: "Tout ce qui est un geste plus rapide, plus violent, ce sont des programmes qui peuvent être implémentés, et c'est ce qui a été fait" conclut Willy Demeyer.