Marc Tarabella, tête de liste PS-IC à Anthisnes

Les candidats de la liste PS-IC à Anthisnes en vue des élections communales du 14 octobre prochain ont été présentés dimanche soir. Bourgmestre depuis 24 ans, le député européen, Marc Tarabella sera à nouveau tête de liste.

"Je me représente aux élections d'octobre après 24 ans de maïorat et 30 ans après avoir participé à ma première élection", a souligné M. Tarabella.

Les élus sortants se représenteront également et le slogan de la campagne sera identique à celui de 2012: "Voir plus Loin".

"Nous faisons du bon boulot ensemble et toujours dans le respect de la minorité. C'est ainsi que l'on est constructif. Il est inutile de rappeler aux citoyens ce qu'on a fait durant la législature, ils le voient. Il faut rester modeste. Par contre il faut toujours voir plus loin et expliquer nos ambitions à venir pour la commune", a déclaré le bourgmestre sortant.

Aux trois dernières élections, sa liste avait récolté 64,5% des voix en 2000, 70,3% en 2006 et 66,5% en 2012.

Au Parlement européen, le mandat de M. Tarabella s'achèvera en 2019. S'il se représente et qu'il parvient à se faire élire, il devrait pouvoir continuer à combiner ses fonctions de bourgmestre et d'eurodéputé, étant donné que sa commune ne compte qu'un peu plus de 4.000 habitants, alors que le PS s'est prononcé pour une interdiction du cumul des mandats uniquement dans les villes et communes de plus de 50.000 habitants.