Maquillage, coiffure, perruquerie : quatre étudiantes de Maria Goretti à Liège bientôt en stage chez Disney

"Voici mes élèves, qui sont en train de réaliser une coloration ombre et lumière, et c’est leur premier essai", explique une enseignante aux quatre membres de la délégation de Disney. Un premier essai pour des élèves qui eux aussi pourront peut-être un jour partir en stage à Disney, avec même parfois un emploi à la clé : " Ils ont accueilli quatre de nos étudiants l’an dernier, pendant quatre semaines, en formation. Comme leurs compétences étaient vraiment d’un bon niveau, ils leur ont proposé d’abord un contrat à durée déterminée qui s’est transformé depuis septembre en contrat à durée indéterminée ", se réjouit Brigitte Cantillon, professeur d’esthétique.

Quatre élèves de l’institut liégeois Maria Goretti, spécialisés dans le maquillage et la coiffure pour le spectacle, vont partir en stage durant un mois, en mai prochain, à Disneyland Paris. Une opportunité dans le cadre d’un programme Erasmus + et un véritable partenariat entre le parc et l’école. Les responsables du département cosmétologie du parc sont venus visiter l’école ce vendredi.

Laurie Hauteclair en plein maquillage durant la visite de la délégation de Disney - © RTBF - Olivier Thunus

Ce qui intéresse Disney dans cette école liégeoise, c’est la double formation qu’elle propose : " On cherche vraiment des écoles capables de former nos talents avec cette double compétence aussi bien en maquillage qu’en coiffure. Et aujourd’hui, c’est ce qu’on retrouve chez Maria Goretti puisque les qualités de maquillage sont quand même très importantes, et de même en perruquerie où le niveau est aussi très élevé ", estime Vanessa Lebègue, chef de groupe recrutement spectacle du département cosmétologie du parc.

Pour les stagiaires de mai prochain, il faudra affronter la pression mais Laurie et Kelly en sont conscientes, c’est aussi une opportunité : " C’est une véritable opportunité. Ça fait quand même une grosse pression supplémentaire de savoir que c’est pour Disney ", explique Laurie Hauteclair. " Ça fait peur mais on s’y attend quand même tous parce qu’on sait que c’est un haut niveau. Je mettrai tout en œuvre pour y arriver ", ajoute Kelly Masson.

Et pour augmenter encore la pression, elles ont appris que Disney propose chaque année une vingtaine de nouveaux postes en cosmétologie.