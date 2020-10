Manque de place pour les stages des étudiants de l'HELMo : "La qualité de nos formations est en jeu"

À l’heure de programmer les stages, la Haute Ecole HELMo constate une diminution de près de 50% des places disponibles dans le secteur social et paramédical. La crise sanitaire du Covid19 est la raison la plus fréquemment avancée par les partenaires professionnels : il est désormais plus compliqué d’accueillir des stagiaires en respectant les normes sanitaires.

Ces stages sont pourtant indispensables à la formation des étudiants, comme l’appuie Alexandre Lodez, directeur de l’HELMo : "Actuellement, notre première solution, c’est de faire appel au milieu professionnel en leur demandant d’être attentifs pour nous accompagner dans la formation des étudiants. C’est la qualité de la formation des étudiants in fine qui est en jeu."

L’apprentissage sur le terrain constitue en effet un large volet de la formation des étudiants du secteur social. Des stages professionnels sont proposés au cours de chacune des trois années du bachelier, que ce soit pour les métiers d’assistant·e sociale, de l’animation socioculturelle et sportive ou d’éducateur·trice spécialisé·e. Avec près de 1500 étudiants inscrits dans ces cursus rien qu’à HELMo, cela fait autant de stages à pourvoir, d’une durée de quelques semaines à plusieurs mois.

Des stagiaires pour prêter main-forte

"Nous pouvons comprendre que certaines institutions soient plus réticentes à accueillir des stagiaires en cette période mais nous insistons aussi sur le fait que nos stagiaires sont aussi là pour prêter main-forte aux équipes, rappelle Saïd Ouled El Bey, directeur du cursus Educateur·trice Spécialisé·e à HELMo CFEL. Heureusement, certaines institutions ont accepté nos étudiants malgré le contexte COVID. Nous avons néanmoins dû adapter nos objectifs pédagogiques pour ce premier stage et envoyer nos étudiants dans d’autres secteurs que ceux prévus à notre programme de cours."

Dans les autres cursus, les stages sont prévus plus tard dans l’année mais la situation ne se prête guère à l’optimisme. "Les échos qui nous reviennent de la part de nos partenaires professionnels sont inquiétants. On estime à + /-50% la diminution de places de stages offertes cette année à nos étudiants. On va au-devant d’un problème touchant à l’essence même de nos formations", s’inquiètent Pascale Pereaux et Salim Megherbi, directeurs de cursus à HELMo ESAS.

Risque d’une prolongation de cursus pour les étudiants du paramédical

Pour Alexandre Lodez, directeur-président de la Haute Ecole, il est temps de tirer la sonnette d’alarme. "Je sais que la période est compliquée pour tout le monde mais je me dis qu’il doit être possible de maintenir ce lien si précieux entre les travailleurs sociaux actuels et leurs futurs collègues. Il en va de la qualité de nos formations supérieures, déjà malmenées ces derniers mois."

Le directeur-président constate que la situation est particulièrement problématique dans le secteur paramédical : "Pourquoi ? Parce qu’obligatoirement, les étudiants doivent avoir fait un certain nombre de jours de stage. Si ces jours de stage n’ont pas été réalisés, ça signifie que l’étudiant va devoir prolonger la durée de ses études. Ce n’est ni bon pour l’étudiant, ni pour le secteur qui va reculer l’arrivée d’un travailleur, qui sont bien nécessaires pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, entre autres dans le secteur paramédical."