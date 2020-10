Manifestation pour sauver "l'intégraleité" des emplois chez l'assureur liégeois

Une cinquantaine d’employés ont manifesté, en front commun, ce lundi matin devant le bâtiment de l’assureur liégeois Intégrale. Une manifestation pour rappeler à l’actionnariat public et à la direction qu’ils existent. Les difficultés de l’assureur liégeois inquiètent le personnel. Plusieurs scénarios sont envisageables. La première, la plus probable, la désignation d’un commissaire qui pourrait vendre la société par appartements. La deuxième : le rachat de l’entreprise dans sa totalité par un repreneur. Enfin, une troisième hypothèse serait que l’assureur liégeois gère juste la fin des contrats dormants sans autre nouvelle activité commerciale. Ce serait la plus mauvaise solution pour les syndicats, en matière de perte d’emplois. Des syndicats inquiets de constater que certains travailleurs quittent l’entreprise. Ils réclament des garanties d’emplois en cas de reprise.