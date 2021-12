Manifestation nationale des syndicats: le réseau du TEC Liège-Verviers fortement perturbé

Les transports en commun sont perturbés ce lundi. De nombreux conducteurs des TEC participent en effet à la manifestation nationale organisée ce lundi à Bruxelles. Une manifestation en milieu de matinée à l'appel de la FGTB et la CSC pour le respect des droits syndicaux et pour la hausse du pouvoir d'achat.

Une cinquantaine de lignes supprimées

Conséquence: sur le réseau du TEC Liège-Verviers, à peine 42% des parcours sont assurés. Une petite cinquantaine de lignes ont été supprimées, comme par exemple la 9 vers Huy, la 53 entre Jemeppe et Liège, la 158 entre Chênée et le Sart Tilman, ou encore le 39 entre Vottem et la Place St-Lambert. Des perturbations qui vont se prolonger tout au long de la journée.

Comme à chaque fois en pareil cas, le TEC vous conseille de consulter son site internet "letec.be" pour être informé des perturbations sur le réseau.