Manifestation artistique à Grâce-Hollogne

Une installation artistique, dénommée « Les portes de l’enfer », a été posée mercredi matin face à l’administration communale de Grâce-Hollogne. Quelques citoyens manifestent ainsi leur ras-le-bol face au blocage politique que connaît cette commune de la région liégeoise, toujours dépourvue de majorité depuis les élections communales d’octobre 2018.

L’installation vise clairement le PS, déchiré au niveau local par deux tendances, l’une menée par le bourgmestre empêché sortant Maurice Mottard et l’autre par l’échevin sortant Manuel Dony. Les différends entre les deux tendances bloquent depuis plusieurs mois la formation d’une majorité communale. Si bien que les quatre pactes de majorité jusqu’ici déposés à l’administration communale de Grâce-Hollogne, trois de la mouvance Mottard et un de la mouvance Dony, n’ont pu être déclarés valides lors du conseil communal début mai. Cette installation a été réalisée au départ d’œuvres de deux artistes locaux, dont le Gracieux-Hollognois Jean-Marie Lheureux. « Cela illustre le ras-le-bol de la population qui subit cette situation alors que les gens se sont exprimés lors des élections. Le temps passe, la population est prise en otage et là, même s’il ne s’agit pas des mêmes élections, on nous oblige à aller voter dimanche. Les gens ne savent plus quoi penser, ils sont perdus. Le climat est vraiment malsain », s’insurge l’artiste. L’objectif est d’interpeller les politiques locaux mais aussi à des niveaux supérieurs ainsi que la population. Raison pour laquelle l’installation obstrue les portes d’entrée de l’administration communale. Le directeur général de la commune, le chef de corps de la zone de police de Grâce-Hollogne/Awans et la bourgmestre f.f de Grâce-Hollogne sont allés à la rencontre des initiateurs du mouvement. Ils n’ont pas été contraints d’enlever l’installation, pour autant que leur action reste pacifiste et qu’elle n’empêche pas de circuler sur le trottoir. Un écriteau allait être installé afin d’inviter la population à accéder à l’administration communale par l’arrière du bâtiment.