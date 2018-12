Malmedy: une nouvelle société coopérative ouvre un magasin de produits bio

Au total, 34 coopérateurs ont créé cette nouvelle société coopérative "Unis Verts Paysans". On y retrouve des producteurs de la région de Malmedy et des simples citoyens conquis par le projet.

La coopérative est à finalité sociale avec l’alimentation comme enjeu majeur. Roland Faniel, citoyen coopérateur: "Ce qui m'a séduit dans le projet, c'est la démarche environnementale, c'est la démarche citoyenne, c'est-à-dire créer un magasin qui est alimenté et qui est fourni par des producteurs locaux avec des produits qui sont sains et qui répondent à un besoin que les gens ont de retourner vers la terre et vers quelque chose de plus propre".

Une multitude de produits

Le magasin de la coopérative regorge de produits. Cela va des fruits et légumes en passant par les fromages, la viande, le lait et les œufs, les jus de fruits, épices, farine, du pain une fois par semaine et même des savons à base de lait de chèvre. Des produits locaux et essentiellement bio. Olivier Piette, producteur et administrateur de la coopérative: "Les critères qui permettent à des producteurs/coopérateurs de s'investir avec nous rejoignent toute une série d'exigences que nous devons vérifier. Il faut par exemple vérifier qu'au niveau des productions, il n'y ait pas l'utilisation de pesticides chimiques. On va privilégier les productions bio, mais sans donner une exclusive".

Selon les saisons

La gamme des produits n’est pas figée. Comme il s’agit de produits locaux, elle suivra le rythme des saisons. Le magasin ouvre les mercredis et jeudis de 12 à 18 h ainsi que les vendredis et samedis de 10 à 18 heures, et emploie trois personnes à mi-temps. Il est situé dans l'ancien café du Globe, rue Devant l’Étang, à Malmedy.