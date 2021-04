Malmedy : une nouvelle agence de voyages créée en pleine pandémie

Fermeture de frontières, interdiction de quitter le pays, confinement, codes couleurs. Depuis plus d’un an, les agences de voyages sont aux abois et ne savent plus sur quel pied danser.

Pourtant dans ce marasme, à Malmedy, une nouvelle agence de voyages a vu le jour. Son nom : Aloha.

C’est la petite sœur d’une agence classique mais ici, le concept c’est de proposer des voyages thématiques et pas nécessairement très loin.

Du club "all in" à la reconnection avec soi-même

Au départ, RTK Travel Center est une agence classique avec ses voyages forfaitaires, balnéaires, "all inclusive" également. La Covid 19 est passée par là, alors Maud Beauvois et son équipe ont profité du temps libre pour peaufiner un projet qui leur tenait à cœur : créer une nouvelle façon de voyager en proposant de se recentrer sur soi-même. " L’idée, elle était déjà là mais il fallait du temps pour trouver des partenaires, des intervenants alors après avoir géré les annulations de voyages, les reports, les clients mécontents aussi, on a dégagé du temps pour concrétiser ce projet", explique Sandra Lemaire, la responsable communication d’Aloha.

Le concept ? " C’est de permettre aux gens de découvrir des techniques qui sont super efficaces, qui ont fait leur preuve et qui permettent de se reconnecter à soi-même", précise Sandra Lemaire. Yoga, sophrologie, reiki, autohypnose, respiration, photothérapie, ce ne sont là que quelques-unes des techniques proposées au cours de séjours complets avec un aspect détente ou sportif en plus et une attention portée à l’alimentation.

En Belgique mais aussi à l’étranger

Il ne faut pas aller très loin pour profiter de ces séjours puisque les destinations sont majoritairement en Belgique à Spa, Durbuy, La Roche ou encore au bord des lacs de l’Eau d’Heure. Des destinations dictées par les mesures sanitaires mais pas seulement : "on veut continuer, même par après, à proposer des séjours proches, pour ceux qui le désirent, par soucis aussi de l’impact environnemental".

Avec la reprise des voyages "non-essentiels", l’agence malmédienne proposera aussi des séjours dans des pays proches ou plus lointains, le Maroc ou le Rwanda dès que possible.

L’équipe de l’agence est optimiste : "on n’a jamais cessé de travailler sur de nouvelles offres. On voit bien qu’autour de nous, il y a de la demande pour voyager autrement, pour cette reconnection à soi-même et une demande plus importante même depuis tout ce qui se passe depuis plus d’un an".