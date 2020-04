Malmedy : un triathlon du premier mai, sans quitter la maison.

Dans sa région de Malmedy, Michael Louys est un visage bien connu. Régulièrement, ce sportif de haut niveau enfourche son vélo ou enfile ses chaussures de course pour avaler des kilomètres de bitume. Mais depuis le confinement, c’est à la maison qu’il s’entraîne désormais, sur des rouleaux ou sur son tapis de running. C’est ainsi que lui est venue l’idée de tenter ce challenge un peu fou : enchaîner 2 kilomètres de natation, 200 kilomètres à vélo et 20 kilomètres de course à pied… Mais sans quitter son domicile ! "J’ai vu le champion du monde Jan Frodeno effectuer ce défi et j’ai voulu faire quelque chose de similaire. La différence, c’est que je ne récolterai pas d’argent, je veux pouvoir donner des masques à ceux qui en ont besoin". Michaël s’élancera ce vendredi premier mai, dès les premières heures du jour. Cette prouesse physique nécessite cependant un peu d’équipement.