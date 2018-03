Malmedy: un père et sa fille acquittés de coups et blessures ayant entraîné la mort d'un agriculteur

Un père et sa fille ont été acquittés mercredi par le tribunal correctionnel de Verviers pour coups et blessures ayant entraînés la mort sans intention de la donner. Ils risquaient un an de prison pour avoir provoqué le décès d'un agriculteur de Bellevaux (Malmedy) suite à une altercation verbale musclée avec ce dernier en octobre 2015.

La victime était intervenue sur un terrain qu'elle possédait alors qu'une jeune fille de 22 ans, sa sœur, mineure d'âge, et leur père (49 ans) étaient en train d'aider un propriétaire de chevaux à récupérer ses montures sur la pâture en question afin de les ramener à l'enclos.

L'agriculteur avait haussé le ton sur la jeune femme avant de faire mine de vouloir écraser son père, qui alerté par la vive altercation verbale, s'en était mêlé. La jeune fille s'était alors précipitée sur le tracteur pour stopper l'engin.

L'agriculteur avait finalement quitté les lieux pour appeler la police pour se plaindre de l'agression. C'est au moment de ce coup fil qu'il était décédé, terrassé par une crise cardiaque due à un stress vasculaire intense, avait relevé le médecin légiste lors de l'autopsie.

Le parquet poursuivait cependant père et fille pour coups car selon un témoin, la jeune fille aurait attrapé la victime par le col, caractérisant ainsi la violence et donc la prévention de coups, ce que la prévenue contestait de même que les avocats qui avaient plaidé l'acquittement.

Le tribunal a considère qu'en l'espèce, même s'il y a eu une vive altercation verbale, aucun témoignage ne permet d'établir à suffisance la prévention de coup, la victime étant décédée d'une décompression cardiaque aigüe, le tribunal relevant aussi le contexte, une altercation durant laquelle aucune des parties n'a plus subi que l'autre.