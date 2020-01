Malmedy: un documentaire sur les coulisses du 561ème Cwarmê

La période du carnaval approche à grands pas, et du côté de Malmedy, on s'y prépare sérieusement. Avant de célébrer le traditionnel Cwarmê, 562ème, un réalisateur Malmédien, François Lejoly, présente un documentaire d'1h40 sur le Cwarmê de l'an passé, qui sera projeté demain soir au MovieMills.

"J'avais envie de tourner un documentaire complet sur tout ce qui se passe avant le carnaval" explique François Lejoly. "Les élèves de l'école de Burnenville qui préparent près de 300 kilos de salade russe en trois jours, les cours en wallon avec les cactèches qui apprennent le wallon toute l'année, et bien évidemment la couturière qui prépare le costume, du Trouv'lê notamment".

Au total, 29 intervenants racontent leur folklore

Le corps du documentaire, c'est le Cwarmê, le tournage pendant le carnaval de Malmedy en 2019: "Nous avons tourné du vendredi minuit avec les répétitions des deux fanfares jusqu'au brûlage de la Haguette en passant par l'intronisation du Trouv'lê, les cortèges, et bien sûr la présentation et l'historique de chaque costume traditionnel malmédien. Pour moi, le plus important est de donner la parole à ces personnes qui vivent le carnaval toute l'année. On a tourné 29 interviews avec 29 intervenants qui racontent leur folklore".

"Dans les coulisses du 561ème Cwarmê", c'est le titre de ce documentaire réalisé par le Malmédien François Lejoly. Il sera projeté au cinéma MovieMills à Malmedy les 28 janvier et 4 février à 20h. Un DVD sera également en vente au moment du Cwarmê dès le 22 février en plusieurs lieux touristiques et horeca de Malmedy.