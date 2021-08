Malmedy proposera ce 15 août sa 25ème omelette géante, l’une des 7 localités au monde à organiser cet événement peu commun

Ce dimanche 15 août, Malmedy retrouve l’une de ses grandes traditions de l’été ; après avoir dû faire l’impasse en 2020 pour raisons sanitaires, la Confrérie Mondiale des Chevaliers de l’Omelette Géante préparera à nouveau son omelette mais en mode quelque peu réduit en raison du protocole sanitaire en vigueur, l’essentiel étant de retrouve cette ambiance pour le moins insolite place de Rome, au grand plaisir des amateurs de folklore. Malmedy est l’une des 7 localités au monde à organiser cet événement peu commun aux côtés des Françaises de Bessières et Fréjus, Grandby au Canada, Abbeville en Louisiane, Pigüé en Argentine et Dumbea en Nouvelle-Calédonie.

Le spectacle de la cuisson sur le coup de midi place de Rome est sans nul doute le clou de la journée : une poêle de plus de 3 mètres de diamètre, amenée sur le feu par un engin de chantier, et de longues spatules sont les outils de la préparation assurée par des Chevaliers intronisés par la Confrérie, le tout en musique. On notera qu’à cet événement purement folklorique s’est ajouté ces dernières semaines un beau geste de la Confrérie qui a distribué sur place des omelettes aux sinistrés des inondations à Pepinster, Dolhain et Trooz ; quand le folklore et la solidarité font bon ménage…