Malmedy préconise à son tour le port du masque

Après celle de Wavre, la Ville de Malmedy vient à son tour de recommander officiellement le port du masque lors des sorties pour achats ou des contacts entre personnes. Il s’agit d’une recommandation et non d’une obligation. C’est le masque " fait main ", en tissu, qui est ici recommandé puisque les autres doivent être prioritairement laissés à disposition du personnel médical. Les autorités communales rappellent toutefois que le masque ne représente pas une protection absolue et que la distanciation sociale reste de mise. Malmedy impose par contre le port du masque aux commerçants vendant du frais ou du prêt à consommer.