Malmedy : les inondations de juin dernier reconnues comme calamité naturelle

Une bonne nouvelle pour les Malmédiens. Les inondations qui ont touché la cité de la Warche le 26 juin 2020 viennent d’être reconnues comme calamité naturelle publique par le gouvernement wallon.

Une étape importante pour permettre l’indemnisation des habitants qui auraient subi des dommages.

Une cinquantaine de foyers touchés

" Des phénomènes naturels particuliers peuvent se produire et occasionner des dégâts matériels et humains importants. En plus des actions pour limiter les effets négatifs de ces phénomènes, le gouvernement de Wallonie prévoit également des mesures pour soutenir les victimes des dégâts. Dans ce cas-ci, ce sont au total une cinquantaine de foyers au sein de la commune qui pourraient bénéficier d’une aide de la Wallonie, estimée à près de 161.250 euros. " explique le ministre-président, Elio Di Rupo.

L’arrêté pris par le gouvernement wallon va paraître au Moniteur et à partir de cette date, les citoyens auront 3 mois pour introduire leur demande d’indemnisation auprès du service régional des calamités. Le formulaire ad hoc est disponible sur le site www.wallonie.be.