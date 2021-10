Malmedy : le brûlage de la Haguette 2023 aura bien lieu pendant le congé scolaire

Au grand soulagement des Malmédiens, le mardi gras fera bien partie des congés de carnaval.

En préconisant au départ un rythme de 7 semaines de cours et 2 semaines de congé, la révision du calendrier scolaire en Fédération Wallonie Bruxelles éjectait le mardi gras de ce congé scolaire.

Pour Binche mais aussi pour Malmedy, c’était inconcevable.

Les responsables des sociétés carnavalesques de Malmedy, appuyés par les responsables politiques locaux, ont directement réagi : "les responsables des sociétés carnavalesques ont écrit à la ministre Désir. On ne remet pas en cause la nécessité de cette réforme, on n’est pas pédagogues, mais on demandait un assouplissement", explique Fabien Marichal de la Royale Malmédienne.

Et cela a fonctionné : "on a eu une réunion très positive, franchement on ne s’attendait pas à être si bien écouté, avec les représentants de la ministre. On a expliqué que le Cwarmé c’était 4 journées : le samedi des petits rôles, la parade du dimanche, les rôles le lundi et le mardi gras avec le brûlage de la Haguette. On ne peut pas saucissonner le Cwarmé !"

Le dialogue avec la ministre a permis d’assouplir la règle : ce sera 6 ou 8 semaines de cours en fonction des années et 2 semaines de repos mais avec le mardi gras compris dans le congé scolaire. C’est en tout cas ce qui est maintenant prévu.