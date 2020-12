Malmedy : la truite est de plus en plus prisée pour les repas des réveillons

Les truites ont de plus en plus la cote sur les tables des réveillons. Cette période est donc synonyme de forte activité pour le secteur.

Ainsi, en période de fête, près d’une tonne de truites est pêchée chaque jour dans les bassins de la pisciculture Mathonet à Malmedy. Cela représente 3000 à 4000 truites. Olivier Mathonet explique : "Il y en a certaines qui sont encore un peu petites parce qu’il a été très difficile cette année de prévoir, avec la fermeture de l’horeca, nos périodes de croissance. Comme il faut un an à un an et demi pour avoir une truite à cette taille-là… L’objectif c’est d’avoir un poisson entre trois et quatre kilos pour faire une nouvelle recette de fumaison. Mais tout ça, ça prend du temps en bassin. On sait difficilement prévoir sur un an, deux ans ou trois ans quelle va être l’impact, par exemple, cette année du covid ou alors les périodes de sécheresse qu’on a eues les dernières années."

La truite fraîche reste un produit très prisé chez nous. En temps normal, la pisciculture alimente une centaine de restaurateurs en Belgique. Passés aux plats à emporter, ils lui restent fidèles. En pleine pêche ce mercredi matin, Olivier Mathonet explique : "Le poisson qu’on va pêcher maintenant sera fileté dans quelques minutes, une fois qu’il sera hors de l’eau. La camionnette va démarrer avant midi et ce sera disponible au magasin dans l’après-midi. Donc, ce sera une truite qui aura moins de douze heures de pêche entre le producteur et le consommateur final.".

Dans l’entreprise familiale, tout est fait artisanalement depuis 1935. Le fumage au bois de hêtre y reste une spécialité. Olivier Mathonet nous fait découvrir le fumoir : "C’est du poisson qui nageait encore ce lundi. Ils ont été fumés hier. Ils seront sur les tables pour les menus de Nouvel An, dès la semaine prochaine.". La truite fumée et la mousse de truite sont les produits phares de l’entreprise.

Truite ou saumon, que choisir ? Notre pisciculteur a un avis évidemment subjectif : "Une truite va être moins grasse, un goût de fumaison un peu plus doux, un peu moins agressif au palais, et certainement moins salé.".