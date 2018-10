Malmedy : la grande coalition, c'est fini

La " grande majorité " malmédienne incluant tous les partis du Conseil communal touche à sa fin. Un des partis en tout cas, l’Entente communale, l’a clairement fait savoir : les six prochaines années, ça ne sera ni en grande majorité, ni avec l’Alternative communale (principal autre parti malmédien). Il est vrai que même en grande coalition, les six dernières années n’ont pas été de tout repos à Malmedy, entre lune de miel, petites ou grandes trahisons et sourires de façade. Et si l’union entre frères ennemis a tenu, ils furent parfois proches du divorce.

Certains heurts furent retentissants, parmi lesquels le dossier d’une piste de ski artificielle du côté de la Ferme Libert où en pleine réunion publique, le bourgmestre Jean-Paul Bastin (Alternative) s’était retrouvé pris à partie par certains de ses " partenaires " de majorité, membres de l’Entente communale.

Il n’empêche que dans le programme des trois partis qui se présentent à ces élections, de nombreux projets se retrouvent en commun : la question de la mobilité, la poursuite de la modernisation de la clinique Reine Astrid, la construction d’une nouvelle école aux Grands Prés (l’ancienne ayant été victime d’un incendie), ou encore le renforcement ou la modernisation des caméras de surveillance.

Alternative : Bastin veut rempiler

L’Alternative (tendance cdH-Ecolo) du bourgmestre sortant Jean-Paul Bastin veut rempiler à la tête de la ville. L’actuel mayeur est d’ailleurs sa tête de liste. Pour cela, il aura besoin de se placer comme parti le plus important en nombre de sièges. Echaudé par un renversement d’alliance lors de la législature 2006-2012, ce parti aura à cœur de s’inscrire dans une majorité forte. Mais vu l’antagonisme avec l’Entente communale, l’éventuel partenaire ne fait guère de doute. Il ne pourra s’agir que du PS.

Parmi les autres priorités d’Alternative, la mise en place d’un budget participatif, la construction d’un nouveau parking au centre-ville, la revitalisation et le réaménagement des places des Arsilliers et de Cochem ainsi que de la Chemin-Rue, ou encore la création d’un comité de pilotage des grands projets associant secteur privé et société civile.

Entente communale : plus de grande majorité

André Denis est la tête de liste de l’Entente communale (tendance MR), même s’il a quitté son poste d’échevin à mi-législature pour enfiler le costume de député provincial. Et il a fait savoir que si son parti obtient le mayorat, il l’exercera, ne renouvelant ainsi pas son mandat exécutif provincial. Il ambitionne lui aussi la majorité absolue, mais si coalition il devait y avoir pour ce parti, ce sera forcément aussi avec le PS.

Parmi les autres priorités de l’Entente communale, le recours à la consultation populaire pour les grands dossiers, plus d’écoute citoyenne et le maintien d’un système de sac + sac pour les poubelles.

PS+ : le faiseur de roi ?

Celui qui pourrait une nouvelle fois être déterminant pour la formation de la future majorité à Malmedy, c’est le PS+ d’Ersel Kaynak. En effet, à moins qu’un des deux autres partis ne dispose d’une large majorité absolue, il sera courtisé pour former une coalition. Ersel Kaynak se définit d’ailleurs comme équidistant des deux autres partis.

Parmi les autres priorités du PS+, ici aussi des budgets participatifs et une augmentation des places de parking à proximité du centre malmédien, mais aussi la mise en place de partenariats locaux de prévention.

Quel que soit le résultat à Malmedy, il y aura une majorité et une opposition durant les six ans à venir, et plus que probablement des échanges à l’artillerie lourde plutôt qu’à fleurets mouchetés.