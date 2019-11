Malmedy : la clinique Reine Astrid choisit d'intégrer le réseau du CHU

Le conseil d’administration de l’hôpital de Malmedy a choisi le CHU de Liège

Dans le cadre de la réforme imposée par le gouvernement fédéral, la clinique Reine Astrid devait-elle rejoindre le réseau du CHU de Liège ou celui du CHC ? La question faisait débat à Malmedy. Ce mercredi soir, le conseil d’administration de l’hôpital a choisi le CHU.

Au sein du Conseil médical, cinq votants parmi les neuf membres poussaient la clinique vers un rapprochement avec le CHC.

La CSC Services publics souhaitait qu’elle reste dans le réseau public et rejoigne le réseau du CHU. Elle réclamait que les membres du conseil d’administration ne se contentent pas de l’avis des seuls médecins pour se prononcer.

Certains administrateurs du politique avaient publiquement exprimé leur préférence pour le CHU, mais le président s’était, lui, montré en faveur du CHC.

En choisissant le CHU, la clinique Reine Astrid intègre un énorme groupe ancré sur l’ensemble du territoire de la province de Liège et désormais composé de huit hôpitaux. Outre l’hôpital malmédien, en font partie le CHU, bien sûr, les CHR de la Citadelle, de Verviers et de Huy, le Bois de l’abbaye, la clinique André Renard et ISoSL. La décision deviendra concrète en 2020.