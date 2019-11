Malmedy : l'ASBL Z'Atoudys va payer elle-même l'institutrice maternelle de son école

A Malmedy, l’école de l’ASBL Z’Atoudys va maintenir sa classe de maternelle, même si elle n’a pas suffisamment d’élèves pour que la Fédération Wallonie-Bruxelles y rémunère une institutrice à temps plein. Elle accueille 5 enfants. Il aurait fallu qu’un sixième soit scolarisé durant au moins 8 demi-jours avant aujourd’hui, lundi 18 novembre, jour du comptage officiel.

L’ASBL Z’Atoudys a ouvert cette école inclusive pour enfants en troubles d’apprentissage à la rentrée dernière. On y trouve une section primaire et une classe maternelle, qui n’était pas prévue à l’origine. Cette classe est à pédagogie Montessori. Pour qu’elle survive, le pouvoir organisateur payera lui-même l’institutrice. Les explications de Céline Laguesse, la directrice de l’école : "On maintient notre classe pour ne pas que les enfants se retrouvent sans école. Il y en a beaucoup qui voient déjà des effets positifs de la pédagogie Montessori donc, pour nous, ce n’était pas possible de les laisser partir. C’est le pouvoir organisateur de l’école qui va subventionner l’institutrice. Il va falloir trouver de l’argent. L’ASBL va essayer de faire des actions, l’école va essayer de faire des actions, des soupers, on organise un marché de Noël."

Il faudra non seulement assurer le traitement de l’institutrice maternelle, mais aussi lui rembourser les avances qu’elle a reçues de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis la rentrée et qui vont lui être réclamées. "Tout à fait.", confirme Céline Laguesse, "On va devoir la subventionner à partir de son premier jour ici à l’école, donc le 2 septembre, jusqu’à ce qu’on ait droit à un nouveau financement de la Fédération et ça, c’est si on a un nouvel élève au prochain comptage qui est en janvier. On croise les doigts. Pour la suite, en tout cas, après janvier, on a trois nouvelles inscriptions qui vont arriver."