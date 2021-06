Malmedy filière bois, la nouvelle exposition du Malmundarium

"Malmedy filière bois", c’est la nouvelle exposition qui vient de s’ouvrir au Malmundarium. Une exposition qui permet de comprendre l’importance du bois dans l’histoire de cette cité mais aussi l’actualité de cette filière et son futur.

" Il était essentiel de rappeler les origines de l’utilisation du bois. Malmedy a tout un passé lié au bois. D’abord c’est son écrin. Ensuite, tout au long de l’histoire, le bois a été d’une très grande importance dans le développement industriel de la ville. Par le passé dans ses manufactures, mais jusqu’à il y a peu encore, aussi dans ses industries, que ce soit celles des tanneries ou des papeteries ", précise Sébastien Guns, employé du Malmundarium.

" Dans l’exposition, on découvre aussi les métiers actuels du bois, qui sont largement liés à des techniques modernes de construction ou des techniques plus récentes de chauffage. Des techniques aussi qui permettent de mettre en valeur les matières du point de vue mobilier et immobilier. On n’oublie pas non plus le futur du bois, qui est son exploitation durable, et c’est quelque chose qui a été pris très à cœur dans la région ", ajoute-t-il.

L’exposition est à voir tous les jours sauf le lundi, jusqu’à fin février, au Malmundarium de Malmedy. Elle fait partie d’un billet journée qui donne aussi accès aux 7 autres expositions à voir en ce moment à cet endroit.