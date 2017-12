Malmedy: fermeture du centre d'accueil pour MENA de Ligneuville

Le centre d'accueil de la Croix-Rouge pour MENA, les Mineurs Etrangers Non Accompagnés, de Ligneuville est vide.

Fin octobre, la Croix-Rouge avait confirmé qu'elle s'apprêtait à fermer avant la fin de ce mois de décembre quatre centres d'accueil pour demandeurs d'asile dont celui de Ligneuville à Malmedy. Les trois autres étaient situés en province de Luxembourg, à Barvaux, Beho et Herbeumont. Ces quatre implantations représentaient un total de 450 places pour demandeurs d'asiles et 70 emplois. En les fermant, la Croix-Rouge a choisi d'anticiper la diminution de la capacité d'accueil projetée par Fédasil.

Le centre de Ligneuville accueillait encore une vingtaine de Mineurs Etrangers Non Accompagnés, ce qui représente un peu moins de la moitié de sa capacité totale. Tous ces MENA ont quitté le centre dans le courant de ce mois. Billy Jüngling, le directeur du département d'accueil des demandeurs d'asile au sein de la Croix-Rouge : " Le centre de Ligneuville représentait 45 MENA et 19 personnes au niveau du personnel. A Ligneuville, il y avait beaucoup plus de MENA autour des 15 ans, 14 ans, et c’était un peu devenu une spécificité du centre. On a réussi à replacer tous les mineurs dans différentes structures. La plupart sont surtout dispatchés dans des centres spécifiques pour MENA "

En ce qui concerne le personnel, Billy Jüngling explique que : " Certains vont retrouver du travail dans notre réseau, d’autres vont arrêter. Le 31 décembre, les contrats s’arrêtent. Normalement, ce type de contrat est lié à l’activité du centre, mais la Croix-Rouge a regardé aussi à pouvoir donner une prime de départ aux différentes personnes qui arrêtaient. On a mis aussi tout un système en place pour les aider à retrouver un travail. "