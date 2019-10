Malmedy : ferme à louer avec moutons et poules pour se lancer comme jeune agriculteur !

A Malmedy, un propriétaire veut louer sa ferme familiale avec terrains, poules et moutons. Le but : permettre à un jeune de se lancer dans l’élevage. Benoît Deltour possède déjà sa propre exploitation à Marche, la ferme Noël. Avec son épouse Valérie et ses deux petites filles, Benoît Deltour a choisi de vivre depuis presque 4 ans, à la campagne des produits de sa ferme : des œufs, du fromage de chèvre, des moutons et un élevage de cockers. Et c’est par altruisme, qu’il veut partager sa passion des animaux à un couple de jeunes. Son idée : les encadrer dans leur apprentissage de l’agriculture en leur louant la ferme familiale qu’il vient de racheter dans le village de Falize, près de Malmedy.

A Marche, Benoît et Valérie Deltour se sont spécialisés dans l'élevage de chèvre, ici avec leurs deux filles. - © Tous droits réservés Les futurs locataires de la ferme qu’il possède à Malmedy auront de sacrés avantages : "ils n’auront que le logement à payer (950 euros par mois). Je fournirai les prairies, les moutons et les poules pour pouvoir faire des produits locaux. Il y a 3 hectares de pâture et quelques petits bois. Le premier critère, c’est de trouver quelqu’un qui aime les animaux, qui connaît un peu les Ardennes et son climat et qui le courage de s’adapter à l’endroit, en synergie avec le village."

A Malmedy, dans le village de Falize, Benoît Deltour louera sa ferme familiale avec les terrains et des animaux - © Tous droits réservés A Malmedy, par contre, L’agriculteur a plutôt choisi le mouton. "J’ai choisi pour commencer des brebis parce que c’est peut-être un peu plus simple que la chèvre. Et ensuite, s’ils veulent faire un produit comme le fromage de chèvre, je mettrai des chèvres." Ce geste généreux, cet agriculteur le fait pour transmettre sa passion aux jeunes. "J’ai beaucoup travaillé en usine et j’étais très malheureux. A 44 ans, je me suis dit que je devais vivre ma passion et ma passion, ce sont les animaux. On ne vit pas que dans un monde de brutes. Moi je veux permettre à des gens de lancer leur projet agricole." Publiée sur Facebook, l’annonce a rencontré un véritable succès. Cet agriculteur a déjà rencontré une vingtaine de candidats pour louer sa ferme avec les animaux.

