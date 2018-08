Malmedy: 12.000 oeufs pour la traditionnelle omelette du 15 août

C'est parti pour les festivités du 15 août. A Liège bien sûr, en Outremeuse, mais aussi à Malmedy.

A Malmedy, c'est la tradition: une omelette géante à se partager. Bénédicte Mathy est Grand maître et présidente de l'omelette géante. Elle a compté les œufs nécessaires à cette omelette: "Le minimum est de 10.000 œufs. Cette année, nous en aurons normalement plus ou moins 12.000. La poêle est de 4 mètres de diamètre. Le manche, c'est un poteau électrique. Nous achetons une grosse partie des œufs. Et nous avons quelques sponsors qui nous en offrent".

50 litres d'huile et 25 kilos de lardons

La première opération, c'est bien sûr de casser tous ces œufs: "Il faut quand même pas mal de temps pour le faire mais nous le faisons vraiment soigneusement pour ne pas avoir de coquilles dans l'omelette. Il faut aussi de l'huile. Beaucoup d'huile, ici on est à 50 litres et à 25 kilos de lardons".

La préparation commence dès midi: "Le feu est préparé à l'avance. A midi, nous commençons à casser les œufs. Ensuite, quand les œufs sont cassés, nous faisons cuire l'huile, et ensuite, nous verserons les casseroles d’œufs dans la poêle".

Et il y a alors cette opération spectaculaire où plusieurs personnes manipulent de grandes panules pour touiller dans l'omelette: "Nous allons la mélanger pour ne pas qu'elle colle et qu'elle brûle avec des grandes panules, nous appelons ça comme ça à Malmedy mais en fait ce sont des grandes pelles à grains en bois".