Malgré les inondations, la fête de l'Aïd el-Kébir est maintenue à Verviers

Ce mardi est un jour important pour les personnes de confession musulmane: c'est en effet l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice, célébrée dans toutes les familles dès le début de la journée jusque tard en soirée.

Une fête qui, cette année, sera bien triste dans les familles musulmanes frappées de plein fouet par les inondations. Certaines ne pourront d'ailleurs même pas célébrer l'Aid el-Kébir. Comme par exemple à Verviers, durement touchée par les inondations.

Cette année, tout est foutu. Tant qu'on a la santé, le reste, ça viendra après

A L’Aïd el-Kébir, on enfile son beau costume, on prie le matin avant le sacrifice du mouton et les agapes en famille qui s’ensuivent. Pour Zouer cependant, l’Aïd el-Kébir sera cette année réduite. Son logement de la rue du Peignage à Verviers a été dévasté. Il ne pourra inviter personne: "Malheureusement, ici, on ne saurait pas faire de fête, on ne saurait rien faire, à part tout nettoyer. Ce sera pour l'année prochaine, avec un grand sourire. Cette année, malheureusement, tout est foutu. Tant qu'on a la santé, et le bonheur qui va avec, le reste, ça viendra après".

Une solidarité renforcée

Mais l’Aïd el-Kébir, c’est la fête du partage. Avant de poursuivre ses opérations de nettoyage, Zouer sera invité dans sa famille: "Ce sera dans la maison de mon oncle, qui est un peu sur les hauteurs. On pense aussi aux familles qui n'ont plus de maison. On peut les aider avec un peu d'argent. On va soutenir tout le monde. Il y a pire que nous. On restera près d'eux".